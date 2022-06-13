Dolar
17.26
Euro
17.99
Altın
1,825.76
ETH/USDT
1,183.60
BTC/USDT
22,908.00
BIST 100
2,526.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret ediyor.
logo
Dünya

Macron, Fransa ve Avrupa'nın 'savaş ekonomisi' vaziyetine girdiğini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ve Avrupa'nın "savaş ekonomisi" vaziyetine girdiğini belirtti.

Alaattin Doğru   | 13.06.2022
Macron, Fransa ve Avrupa'nın 'savaş ekonomisi' vaziyetine girdiğini söyledi

Ankara

Macron, başkent Paris'te düzenlenen uluslararası savaş silahları endüstrisi sergisi Eurosatory 2022'nin açılışında yaptığı konuşmada, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'ndan gelecek haftalarda askeri programa dair yasaları jeopolitik durumlar ışığında gözden geçirmelerini istediğini belirtti.

Fransa ve Avrupa'nın savaş ekonomisi vaziyetine girdiğini söyleyen Macron, ülkelerin uzun süre bu doğrultuda organize olacaklarını ifade etti.

Macron, Avrupa savunma sanayisinin daha fazla güçlendirilmesi çağrısı yaparak Avrupa'nın savunma endüstrisi ve teknolojik altyapısının güçlendirilerek daha sağlam ve talep edilir hale getirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Macron'un, Kiev'e geçmesi bekleniyor

Bu hafta Romanya ve Moldova'ya ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bölgedeki NATO varlığını güçlendirmek üzere Romanya'ya sevk edilen 500 Fransız askerini ziyaret edeceği belirtiliyor.

Fransa basını Macron'un, oradan Kiev'e geçerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD: Ankara'da sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır
Yeryüzü Doktorları Derneği'nden 'Kurban Olsun, Sağlık Olsun Kampanyası'
Siirt'te Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor
Van'ın Tuşba ilçesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor
Şırnak'ta toprağa gömülü roketatar mühimmatları ele geçirildi

Benzer haberler

Fransa'da genel seçimin ilk turunda iktidar ve muhalefetin oy oranı başa baş görünüyor

Fransa'da genel seçimin ilk turunda iktidar ve muhalefetin oy oranı başa baş görünüyor

Macron, Fransa ve Avrupa'nın 'savaş ekonomisi' vaziyetine girdiğini söyledi

Fransa'da genel seçimde milletvekili adayı olan 15 bakan ikinci turda yarışacak

Fransa'da genel seçimin ilk turunda Macron'un ittifakı mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir

Fransa'da genel seçimin ilk turunda Macron'un ittifakı mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir

Fransa'da milletvekili genel seçiminde sandıklar kapandı

Fransa'da milletvekili genel seçiminde sandıklar kapandı
Fransa'da halk genel seçimin ilk turu için sandık başına gitti

Fransa'da halk genel seçimin ilk turu için sandık başına gitti