Dolar
42.73
Euro
50.23
Altın
4,327.47
ETH/USDT
2,848.10
BTC/USDT
87,076.00
BIST 100
11,371.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macron, Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren yapay zeka ürünü video üzerine sosyal medyaya karşı uyardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zekayla üretilen ve Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren bir videonun çevrim içi platformda yayılması üzerine, sosyal medyada dezenformasyona karşı uyardı.

Şeyma Yiğit  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Macron, Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren yapay zeka ürünü video üzerine sosyal medyaya karşı uyardı

Ankara

Macron, Marsilya’da La Provence gazetesinin etkinliğinde yaptığı konuşmada, Fransa’da darbe yapılmış gibi gösteren yapay zeka üretimi videonun sosyal medya platformu Facebook’ta yayılması üzerine, Afrikalı bir devlet başkanının kendisine ulaştığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Pazar günü “Afrikalı meslektaşlarından birinin” kendisine “Sevgili Başkan, ülkenizde neler oluyor? Çok endişeliyim” şeklinde bir mesaj gönderdiğini dile getiren Macron, Facebook’ta milyonlarca izlenen yapay zeka videosu nedeniyle insanların Fransa’da gerçekten darbe olduğuna inandığını anlattı.

Macron dezenformasyon yayan bu videonun kaldırılması için Facebook’tan talepte bulunduklarını ancak sosyal medya platformunun “hizmet şartlarını ihlal etmediği” gerekçesiyle videoyu kaldırmayı reddettiğini söyledi.

Böyle videoların yayılmasını ve bu yayılmanın önüne geçilememesini, demokrasiler için bir “tehlike” olarak niteleyen Macron, sosyal medyadaki dezenformasyona karşı uyarıda bulundu.

Bu bağlamda Macron, ulusal ve Avrupa Birliği (AB) düzeyinde mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı
Konya-İstanbul Hattı'nda 13 milyon yolcu yüksek hızda seyahat etti
Ardahan'da yaşlı ve hasta çiftçiler için mobil tarım sayımı kolaylığı
Kadın cinayeti iddianamesinde "haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanmasın" vurgusu
Yüzyılın Konut Projesine başvurular yarın sona eriyor

Benzer haberler

Uzmanından "yapay zeka ile ses klonlama dolandırıcılığı" uyarısı

Uzmanından "yapay zeka ile ses klonlama dolandırıcılığı" uyarısı

Türkiye'de her 5 kişiden 4'ü yapay zekadan haberdar

Yapay zeka çağında veri güvenliği: Flock Safety örneği

Çin'de yapay zeka endüstrisinin değerinin 170 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor

Çin'de yapay zeka endüstrisinin değerinin 170 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor
ABD, yapay zeka ve enerji gibi alanlarda 5 ülke ile işbirliğini öngören "Pax Silica" girişimini duyurdu

ABD, yapay zeka ve enerji gibi alanlarda 5 ülke ile işbirliğini öngören "Pax Silica" girişimini duyurdu
Trump'tan "İran'ı etkisiz hale getirmeseydik Gazze'de barış mümkün olmazdı" mesajı

Trump'tan "İran'ı etkisiz hale getirmeseydik Gazze'de barış mümkün olmazdı" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet