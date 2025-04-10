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Dünya

Lyon’un 2. Bölge Başkanı Oliver, yolsuzlukla suçlanan Belediye Başkanı için görevden alma çağrısı yaptı

Fransa’nın en büyük kentlerinden Lyon’un 2. Bölge Belediye Başkanı Pierre Oliver, yolsuzluktan gözaltına alınan Gregory Doucet’nin görevden uzaklaştırılması çağrısında bulundu.

Şeyma Yiğit  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Lyon’un 2. Bölge Başkanı Oliver, yolsuzlukla suçlanan Belediye Başkanı için görevden alma çağrısı yaptı

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lyon 2. Bölge Belediye Başkanı ve 2026 Belediye seçimleri için adaylığını duyuran Cumhuriyetçiler Partisi (LR) üyesi Oliver, Doucet’nin durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Oliver, "Lyonlular bugün Lyon Belediye Başkanı'nın kamu fonlarını zimmetine geçirme soruşturması kapsamında gözaltına alındığını öğrendi. İddialar ispat edilirse, Lyon şehrinin onarılması gereken bir maddi hasara uğradığı ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

Kamu fonlarının kötüye kullanıldığının ispat edilmesi durumunda vergi mükelleflerinin ödeme talep edebileceğini aktaran Oliver, soruşturmaya dahil olan Lyon Belediye Başkanı'nın böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında "hem kendi avukatı hem de şehrin mali savcısı olamayacağına" dikkati çekti.

Oliver, "Bu nedenle Lyon Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını talep ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Doucet ile gözaltına alınan Kepenekian da açıklama yaptı

Soruşturma kapsamında Doucet ile birlikte gözaltına alınan ve 2017-2018 yıllarında görev yapan Lyon eski Belediye Başkanı Georges Kepenekian da ifadesinin ardından yaptığı açıklamada, "Soruşturanların ne istediğini biliyordum." dedi.

Görevde kaldığı 18 aylık süre içinde kendisinin suçlanacağı hiçbir şey yapmadığını savunan Kepenekian, kendi yönetimi süresince kabinesinde istihdam ettiği kişi sayısının yasal çerçeveye uygun şekilde 12 olduğunu belirtti.

Kepenekian, 2026 seçimleri için belediye başkanlığı adaylığını duyuran isimler arasında yer alıyor.

Gözaltı sonrası Doucet’nin açıklamaları

Lyon Belediye Başkanı Doucet hakkındaki gözaltı kararının kaldırılmasının ardından basına yaptığı açıklamada, yargı ile işbirliği içinde olduğunu söylemişti.

Doucet, "Adaletin emrindeyim. Elbette uzun ve yorucu bir gündü ama ülkemizin (soruşturmanın) ayrıntılarına girmeye zaman ayıran güçlü bir adalet sistemine sahip olmasından memnunum." diyen Doucet, emniyetteki sorgusunda soruşturmaya konu olan bazı hususlarda açıklama yaptığını bildirmişti.

Yargı ile işbirliği içinde olmasının "örnek" teşkil edeceğine inandığını kaydeden Doucet belediyede istihdam edilen ve işe alım yöntemleri nedeniyle yolsuzluk ihtimalinin soruşturulduğu uzmanların "Lyon halkının hizmetinde kişiler" olduğunu savunmuştu.

Doucet, "Benim de sorgulanan diğer isimlerin de çekineceği bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma

Lyon Cumhuriyet Savcılığı yerel yönetimlerin mali denetlemesinden sorumlu Bölge Denetim Ofisi’nden gelen rapor üzerine 2024’te belediyede adli soruşturma başlatmıştı. Mart 2024’te belediyede yapılan aramada ek istihdam edilen çalışanların ifadeleri alınmış, telefon ve bilgisayarları incelenmişti.

Bölge Denetim Ofisi eylül 2024’te yayınladığı raporda 2016 yılından bu yana belediyede istihdam edilecek uzmanların işe alımında yasalarla belirlenen kotaya uyulmadığını tespit etmişti.

Lyon Belediyesi tarafından 2016-2020 yıllarında 24 kişinin usulsüz şekilde işe alındığı suçlamasının da soruşturma kapsamında olduğu belirtiliyor.

İzin verilen sayının üzerinde işe alımların, uzun yıllar boyunca Lyon Belediyesinde devam ettiği tespit edilirken, soruşturma kapsamında bunun, kamu paralarını zimmete geçirme amaçlı olduğu iddiası araştırılıyor.

Yeşiller partisinden Doucet, 2020'den bu yana Lyon'un belediye başkanı olarak görev yapıyor.

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