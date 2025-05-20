Dolar
38.86
Euro
43.75
Altın
3,234.05
ETH/USDT
2,511.10
BTC/USDT
105,120.00
BIST 100
9,577.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lufthansa, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını 8 Haziran’a kadar uzattı

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu’nun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son saldırılarının güvenlik endişelerini artırmasıyla Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını 8 Haziran’a kadar uzattığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Lufthansa, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını 8 Haziran’a kadar uzattı

Berlin

Lufthansa Grubu, 4 Mayıs’ta askıya alınan Tel Aviv uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılan uçuşların 8 Haziran günü sonuna kadar askıya alındığı belirtilen açıklamada, uçuş iptallerinden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği, müsaitlik durumuna bağlı olarak alternatif uçuşlarda yeniden rezervasyon seçeneği sunulacağı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları bünyesinde bulunduruyor.

Grup, Husilerin İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından Tel Aviv uçuşlarını askıya almıştı.

Yemen'deki Husiler, 4 Mayıs'ta, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında çukur oluştuğu aktarılmıştı. Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük kapsamlı hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş, uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ile Bacil çimento fabrikasına saldırı düzenlemişti.

Husiler, söz konusu saldırılarda 2 kişinin öldüğünü, 42 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'da 25 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle anıldı
Tarım eğitimini teoriden seraya taşıyan lise öğrencileri 1 milyon fide üretimi hedefliyor
Zonguldak'ta 2010'daki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 9 maden ocağı kapatıldı
Yargıtaydan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı

Benzer haberler

Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail lehine halk oylamasının şeffaflığı sorgulanıyor

Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail lehine halk oylamasının şeffaflığı sorgulanıyor

Lufthansa, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını 8 Haziran’a kadar uzattı

İspanya’nın Gazze için BM’de başlattığı girişime destek çağrısı

İsrail'in Gazze'ye sabah düzenlediği saldırılarda 33'ü çocuk, kadın ve yaşlı en az 50 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'ye sabah düzenlediği saldırılarda 33'ü çocuk, kadın ve yaşlı en az 50 Filistinli öldü
Netanyahu, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesi için Trump vizyonuna bağlı olduğunu iddia etti

Netanyahu, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesi için Trump vizyonuna bağlı olduğunu iddia etti
Gazze'nin kuzeyinde çıkan çatışmada 1 İsrail askeri öldü, 2'si yaralandı

Gazze'nin kuzeyinde çıkan çatışmada 1 İsrail askeri öldü, 2'si yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet