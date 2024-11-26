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Dünya

Lübnanlı milletvekili, İsrail ile ateşkes anlaşmasının neredeyse tamamlandığını söyledi

Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim, İsrail ile yakın zamanda ateşkes anlaşmasına varılacağını, anlaşmanın neredeyse tamamlandığını ve 36 saat içinde duyuru yapılabileceğini söyledi.

Naim Berjawi, Ali Semerci  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Lübnanlı milletvekili, İsrail ile ateşkes anlaşmasının neredeyse tamamlandığını söyledi

Beyrut

Milletvekili Haşim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes çabalarına ilişkin bilgi verdi.

Haşim, "Atmosfer olumlu, ateşkes görüşmeleri ileri aşamada, eğer işler böyle devam ederse ateşkese ulaşılması ve açıklanması yalnızca saatler alacak." diye konuştu.

Lübnan'ın ateşkes anlaşmasını ABD'de açıklandığında duyuracağını dile getiren Haşim, "Niyetler samimi ise işler normal seyrinde ilerleyecektir, anlaşma neredeyse tamamlandı ama mutlu sonlara ulaşmak için özellikle gelecek 36 saati beklememiz gerekiyor.” dedi.

Haşim, "Pervasız ve kumarbaz" bir düşmanla (İsrail) karşı karşıya bulunmalarına rağmen uluslararası atmosferi olumlu gördüklerini ve anlaşmaya varılmasının yakın olduğunu müjdelediğini, bunun da kısa sürede açıklanacağını aktardı.

Lübnan'ın, Amerika'nın ateşkes teklifi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin dile getirdiği mülahazalara bağlı olduğunu belirten Haşim, işlerin bu yönde ilerlediğini vurguladı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

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