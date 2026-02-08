Dolar
Dünya

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da eski bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentine bağlı Tebbene Mahallesi'nde eski bir binanın çökmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ethem Emre Özcan  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da eski bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Ahmad Said/AA

Beyrut

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, kentin kuzeyindeki Tebbene Mahallesi'nde eski bir bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Beş katlı olduğu belirtilen binanın çökmesinin ardından olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Trablusşam Belediye Başkanı Abdulhamid Kerime, düzenlediği basın toplantısında, binanın çökmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kerime, enkaz altında kalan diğer kişilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Trablusşam'ı, kentte çok sayıda riskli bina bulunması nedeniyle "afet bölgesi" ilan ettiklerini belirten Kerime, hükümetin tüm kurumlarıyla gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı.

Binada olay sırasında kaç kişinin bulunduğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trablusşam'a bağlı Kubba bölgesinde 24 Ocak'ta da 5 katlı bir bina çökmüş, enkaz altında kalan 4 kişi sağ kurtarılırken, 1 kişi ise hayatını kaybetmişti.

