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Dünya

Lübnan'ın güneyinde İsrail'in çekildiği beldeden çıkarılan cesetlerin sayısı 21'e çıktı

İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinde enkaz altından çıkarılan cesetlerin sayısı 21'e yükseldi.

Muhammed Emin Canik  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Lübnan'ın güneyinde İsrail'in çekildiği beldeden çıkarılan cesetlerin sayısı 21'e çıktı

Beyrut

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hıyam beldesinde saha ve kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin İsrail'in daha önce hedef aldığı noktalarda Hıyam'ın Doğu Mahallesi'nde 2, es-Saha Mahallesi'nde ise 1 kişinin cesedine ulaştığı aktarıldı. Böylelikle şu ana kadar enkaz altından çıkarılan cesetlerin sayısı 21'e ulaşmış oldu.

Cesetlerin, Mercayun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, tüm kayıp kişiler bulunana kadar arama çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

İsrail ordusu 11 Aralık'ta Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinden çekildiğini açıklamış, Lübnan ordusu da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü birlikleri ile ABD koordinasyonunda beldenin çevresinde konuşlanmaya başlamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Öte yandan İsrail, hava saldırıları düzenleyip Lübnan'ın güneyinde evleri yıkarak ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

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