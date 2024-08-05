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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA saldırıları düzenlendi

Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Turgut Alp Boyraz  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA saldırıları düzenlendi

Beyrut

İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine yönelik füze ve SİHA'larla saldırı düzenlendiğini belirtti.

İsrailli yetkili, saldırılarda yaralanma ya da can kaybı olup olmadığına dair ise bilgi paylaşmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin kuzeyinde sirenler çaldığı kaydedildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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