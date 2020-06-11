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Dünya

Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu hakkında suç duyurusu

Lübnan'da canlı yayın sırasında Türkiye aleyhinde hakaret içerikli ifadeler kullanan Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Mahmut Geldi   | 11.06.2020
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu hakkında suç duyurusu

Beyrut

Lübnanlı avukat Muhammed Ziyad Caafil, "Der Haroutian, yerel bir televizyon kanalında sunduğu program sırasında kardeş Türkiye aleyhinde kullandığı hakaret içerikli sözlerle, Lübnan'ın ulusal birliğine karşı mezhepsel fitneyi körüklemiştir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kışkırtıcı ifadeleri nedeniyle Der Haroutian hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Caafil, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesini Facebook hesabından paylaştı.

Lübnanlı avukat Tarık Şendeb de Ermeni asıllı sunucuya tepkisini, "Neshan Der Haroutian adlı bir sunucu, Müslümanların tarihine dil uzatmasının yanı sıra dost bir ülkeyle ilişkileri hedef alarak Lübnan'da mezhepsel kışkırtmalarda bulunuyor." şeklindeki ifadelerle paylaştı.

Şendeb, bu sunucu ve konuğu hakkında yargının adım atmasını beklediklerini belirtti.

Ermeni asıllı Der Haroutian, dün akşam canlı yayın sırasında konuk ettiği Arap Birliği Partisi lideri ve eski Çevre Bakanı Viam Vehhab ile Osmanlı Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı.

Der Haroutian ile konuğu Vehhab'a karşı sosyal medyada tepkiler yağmaya devam ediyor.

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