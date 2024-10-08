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Dünya

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 36 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 36 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hamdi Yıldız  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 36 kişi öldü

İstanbul

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 36 kişinin daha hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 119'a, yaralananların sayısının da 10 bin 19'a çıktığı kaydedildi.

İsrail'den Lübnan'a son 24 saatte 137 hava saldırısı

Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte 137 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Lübnan hükümetine bağlı Acil İşler Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte 137 hava saldırısı gerçekleştirdiği ve 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan topraklarına düzenlenen hava saldırısı sayısının 9 bin 400'e ulaştığı kaydedildi.

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