Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 547 kişi öldü
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 547 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Beyrut
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında sınırda yaşanan "kontrollü çatışmalardaki" can kaybı ve yaralanmalara dair açıklama yaptı.
Açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 547 kişinin yaşamını yitirdiği 1765 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Bakanlığın açıkladığı ölü sayısı Hizbullah'ın öldürülen mensuplarını da kapsıyor.
Hizbullah Hareketi, İsrail ile yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 409 mensubunun öldüğünü açıklamıştı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 10 kişi yaralandı
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait hava araçları, Lübnan'ın Sur kentine bağlı Abbasiye beldesindeki dört yola saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda seyir halindeki motosiklet ve araçların hedef alındığı, 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, yaralıların Sur kentindeki hastanelere sevk edildiklerini kaydetti.
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