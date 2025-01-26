Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun saldırılarında 11 kişi öldü
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 83 kişinin yaralandığını bildirdi.
Beyrut
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 83 kişinin yaralandığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde İsrail'in Lübnan vatandaşları ve askerlerine düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında, Lübnan ordusundan askerler dahil olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 83 kişinin yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki bölgelerde "şüpheli kişilerin yaklaştığı tespit edilen çeşitli alanlarda tehditlerin ortadan kaldırıldığı ve püskürtüldüğü" iddia edildi.
Lübnan ordusu da İsrail askerlerinin saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin yaralandığını duyurdu.
Ateşkes kapsamında öngörülen sürede Lübnan'ın güneyinden çekilmeyen İsrail ordusunun saldırılarında sabah saatlerinden itibaren 1'i Lübnan askeri olmak üzere 4 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, "Taraflar arasındaki ateşkes anlaşması gereği, ülkenin güneyinden çekilmesi gereken bölgelerde işgaline devam eden İsrail güçleri, evlerine dönmek isteyen vatandaşlara saldırdı." ifadesi kullanılarak, söz konusu saldırılarda Blida, Aytarun ve Hula'da birer kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Kefr Killa'da 12, Aytarun'da 11, Hula'da 11, Meys el-Cebel'de 4, Adise'de 3 kişi ile Rab Telatin, Beni Hayyan ve Merkebe'de ise birer kişi yaralandı.
Görgü tanıkları da Lübnanlıların, ateşkes anlaşması gereği İsrail ordusunun çekilmesi gereken bölgelere, İsrail güçlerinin barikatlarını aşarak ulaşmaya çalıştığını aktardı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla evlerine gitmek isteyen bölge sakinlerine dönmeleri durumunda saldırıyla karşılaşacakları yönünde tehditte bulundu.
İsrail'in ateşkes için öngörülen sürede çekilmediği Lübnan'da gergin bekleyiş sürüyor
Lübnan ile ateşkese anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ülkenin güneyinden çekilmesi gereken süreyi uzatması sonrasında bölgede gergin bekleyiş sürüyor.
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girerken, buna göre İsrail ordusunun 60 gün içerisinde işgal ettiği bölgeden çekilmesi gerekiyordu.
Söz konusu süre, 26 Ocak'ta yerel saatle 04.00'te dolarken, İsrail güçlerinin bazı bölgelerdeki varlığı sürüyor.
Bu arada geçen sürede 659 kez ateşkesi ihlal ettiği belirtilen İsrail'in, işgal ettiği topraklardan hala çekilmemesi gerilimi tırmandırıyor.
Ateşkes için öngörülen sürede çekilmeyen İsrail ordusunun saldırılarında sabah saatlerinden itibaren 1’i Lübnan askeri olmak üzere toplam 4 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.
Hizbullah ve İsrail çatışması sonucu yapılan ateşkes
İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırıları sonrasında, Tel Aviv güçleri ile Hizbullah arasında, sınır hattında 8 Ekim'de başlayan kontrollü çatışmalar, Eylül 2024'te şiddetlendi. Lübnan'a bombardımanını artıran İsrail, kara saldırılarının ardından bazı bölgeleri işgal etti.
İsrail, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'ye ve 30 Temmuz'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" Fuad Şükür'e suikast düzenledi.
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 27 Eylül'de yine Dahiye bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği şiddetli bombardıman sonucunda öldürüldü.
Nasrallah'ın kuzeni ve halefi olarak bilinen Haşim Safiyuddin ise 3 Ekim'deki İsrail saldırısıyla hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Ekim 2024'ten beri Lübnan'ın Litani Nehri'nin güneyini işgal ederek bölgede askerlerini konuşlandırdı.
Hizbullah ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar sonrasında, Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşması yapıldı.
Buna göre, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinden kademeli olarak çekilmesi, Hizbullah unsurlarının ise silahsızlandırılarak Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesi öngörülüyor.
Lübnan'ın resmi verilerine göre, 5 milyon civarında olduğu tahmin edilen nüfusa sahip ülkede, çatışmalar sebebiyle yaklaşık 1,9 milyon kişi zorla yerinden edilirken, 40 binden fazla konut yıkıldı.
İsrail saldırılarında yaklaşık 960'ı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 823 kişi öldü, 15 bin 859 kişi yaralandı.
İsrail, ateşkese rağmen güneydeki işgali sürdürüyor
İsrail, ateşkes anlaşması sonrasında da "Hizbullah tehdidiyle mücadele ettiği" bahanesiyle, Lübnan'ın güney bölgeleri başta olmak üzere yerleşim bölgelerine ve evlere saldırılar düzenlemeye devam etti.
İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, 26 Ocak'ta tam çekilmeyi tamamlayamayacağını açıkladı.
ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes ise İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin acilen uzatılması gerektiği yönünde çağrıda bulundu.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise 25 Ocak'ta Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la görüşmesinde, ateşkes anlaşması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.