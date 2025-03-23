Dolar
37.83
Euro
41.07
Altın
3,023.81
ETH/USDT
2,004.00
BTC/USDT
84,920.00
BIST 100
9,044.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan ordusu: İsrail dünden beri ülkeye yönelik saldırıların dozunu artırdı

Lübnan ordusu, İsrail'in dünden beri ülkeye yönelik saldırıların dozunu artırarak büyük bir yıkıma neden olduğunu duyurdu.

Mahmut Geldi  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Lübnan ordusu: İsrail dünden beri ülkeye yönelik saldırıların dozunu artırdı

Beyrut

Lübnan ordusunun X hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, çeşitli iddialarla dünden bu yana ülkeye yönelik saldırıların dozunu artırdığı belirtildi.

Ülkenin güneyinde yer alan Litani Nehri'nin hem güneyi hem de kuzeyinin hedef alındığı saldırıların Bekaa bölgesine kadar uzandığı, vurulan noktalarda can kayıplarının yanı sıra büyük bir yıkımın yaşandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun hava saldırılarının ardından bugün sınır hattını geçerek iş makineleriyle Rumeyş beldesine girdiği, Lübnan topraklarına giren piyade güçlerin de bir süre sonra geri çekildiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in saldırılarıyla ateşkes anlaşmasını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Lübnan ordusunun ilgili makamlarla gelişmelerin takipçisi olduğu ifade edildi.

İsrail'in dünkü saldırıları

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 füze atıldığını, söz konusu füzelerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Buna karşılık Lübnan'da Hizbullah'a ait onlarca roket rampasının ve bir komuta merkezinin hedef alındığını öne süren İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Hizbullah'ın komuta merkezlerini, altyapı tesislerini, roketatarları ve bir silah deposunu bombaladığını iddia etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dünkü saldırılarında 7 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Batman-Hasankeyf arasında bölünmüş yol bütünlüğü ile güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti tesis ettik
İzmir'de akıma kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in bastığı mazgal yapay zeka kullanılarak tespit edildi
Adalet Bakanı Tunç'tan İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin açıklama
Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneğinden çocuklara ramazan etkinliği
Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

Benzer haberler

Lübnan ordusu: İsrail dünden beri ülkeye yönelik saldırıların dozunu artırdı

Lübnan ordusu: İsrail dünden beri ülkeye yönelik saldırıların dozunu artırdı

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in dünkü saldırılarında 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

İsrail ordusu, son 2 günde Gazze, Suriye ve Lübnan'da en az 200 hedefe saldırı düzenledi

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı
Lübnan Başbakanı Selam'dan "ülkenin yeniden savaşa sürüklenebileceği" uyarısı

Lübnan Başbakanı Selam'dan "ülkenin yeniden savaşa sürüklenebileceği" uyarısı
Uzmanlara göre, Suriye-Lübnan sınırında çatışmaların yenilenmemesi için askeri koordinasyon olmalı

Uzmanlara göre, Suriye-Lübnan sınırında çatışmaların yenilenmemesi için askeri koordinasyon olmalı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet