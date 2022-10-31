Lübnan Meclisi, Cumhurbaşkanı Avn'ın geçici hükümetin istifasıyla ilgili tartışmalı kararını görüşecek
Lübnan Meclisi, görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın hükümetin istifa kararnamesini imzalamasını görüşmek üzere 3 Kasım'da toplanacak.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Meclis Başkanı Nebih Berri, Avn'ın kararını görüşmek üzere Meclisi toplantıya çağırdı.
Cumhurbaşkanı Avn'ın hükümetin görevden alınması için imzaladığı tartışmalı kararname Meclisin 3 Kasım saat 11.00'deki oturumunda görüşülecek.
Görev süresi bugün itibarıyla sona eren Avn, dün Baabda Sarayı'nda yaptığı veda konuşmasında, Necib Mikati başbakanlığındaki geçici hükümetin istifa kararnamesini imzaladığını ve hükümetin müstafi olduğunu duyurmuştu.
Buna karşı çıkarak görevinin başında olduğunu bildiren Mikati ise Avn'ın kararının anayasal dayanaktan yoksun olduğunu savunmuştu.
Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Avn, 22 Haziran'da Necib Mikati'yi yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Mikati henüz yeni hükümeti kurma çalışmalarından sonuç alamadı.
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