Dolar
34.21
Euro
36.76
Altın
2,663.79
ETH/USDT
2,655.20
BTC/USDT
74,649.00
BIST 100
8,862.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malmö Teknik Direkötürü Henrik Rydström basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Lübnan, eylüldeki elektronik cihaz patlamaları nedeniyle BM'ye resmi şikayette bulundu

Lübnan Çalışma Bakanı Mustafa Bayram, ülkede eylülde meydana gelen elektronik cihaz patlamaları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) resmi şikayette bulunduklarını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Lübnan, eylüldeki elektronik cihaz patlamaları nedeniyle BM'ye resmi şikayette bulundu

Cenevre

Bayram, BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi.

Lübnan'daki elektronik cihaz patlamalarının yaşandığı saldırıları "insanlığa, teknolojiye ve işe karşı korkunç bir savaş" olarak tanımlayan Bayram, dakikalar içinde 4 binden fazla sivilin öldüğünü, yaralandığını ve sakat kaldığını söyledi.

Bayram, bu saldırının çok kötü bir emsal olduğunu bildirirken, elektronik cihaz patlamalarına ilişkin ILO'ya resmi şikayette bulunduklarını kaydetti.

Bu saldırılara ilişkin İsrail'in sorumluluğu resmen kabul etmediğini hatırlatan Bayram, "Bu çirkin eylemin arkasında İsrail'in olduğu uluslararası alanda kabul gördü." dedi.

Bayram, günlük hayatta kullanılan sıradan nesnelerin tehlikeli ve ölümcül hale geldiği bir durumda olduklarını vurgulayarak, saldırılarda bazı işçilerin parmaklarını, bazılarının ise görme yetisini tamamen kaybettiğini belirtti.

ILO'nun işçilerin güvenliğini ve emniyetini garanti ettiğini anımsatan Bayram, şunları kaydetti:

"Bu yüzden ILO'ya şikayette bulunmak için buraya geldim, çünkü kontrol edilmezse bu suç gelecekte normalleşebilir ve yaygınlaşabilir. Bu konuyu gelecekte tekrarlanmasını önlemek için gündeme getiriyorum ve vurguluyorum. Bunu ülkeme ve dünyaya karşı ahlaki bir yükümlülük olarak görüyorum. Bunun çalışma ortamına, güvenliğe ve emniyete, ILO tarafından savunulan insan onuruna yakışır iş ilkelerine aykırı olduğunu belirtmeyi gerekli gördük."

Bayram, ateşkes çağrısında bulunarak, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların tamamen durdurulmasını öngören BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını da savunduklarını söyledi.

Lübnan'ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği, AA muhabirine, Lübnan'ın ILO'ya şikayetini 3 gün önce ilettiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK'ün Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'a yaptığı gösteri uçuşunun kokpit görüntüleri paylaşıldı
Üsküdar'da arızalanan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilmesi kamerada
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Şırnak Gabar Dağı petrol sahasında 125 personel ile tatbikat yapıldı
Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özer'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Benzer haberler

Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü

Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Üye ülkeler müdahale etmezse UNRWA çöker

Lübnan, eylüldeki elektronik cihaz patlamaları nedeniyle BM'ye resmi şikayette bulundu

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: İsrail'e yönelik kapsamlı yaptırım kararları alınması gerekiyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: İsrail'e yönelik kapsamlı yaptırım kararları alınması gerekiyor
İki devletli çözümü reddeden Gideon Saar: Netanyahu muhalifliğinden dışişleri bakanlığına

İki devletli çözümü reddeden Gideon Saar: Netanyahu muhalifliğinden dışişleri bakanlığına
İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir ev ve okulu bombalaması sonucu 6 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir ev ve okulu bombalaması sonucu 6 Filistinli öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet