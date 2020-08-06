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Dünya

Lübnan Ekonomi Bakanı: Patlamanın sonuçlarıyla mücadele edecek ekonomik gücümüz yok

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın milyarlarca dolar hasara yol açtığını ve ülkesinin bu durumla mücadele edecek ekonomik güce sahip olmadığını söyledi.

Ekrem Biçeroğlu,Hacer Başer   | 06.08.2020
Lübnan Ekonomi Bakanı: Patlamanın sonuçlarıyla mücadele edecek ekonomik gücümüz yok

Beyrut

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name, yaptığı basın açıklamasında, ülkede zararın çok büyük olduğunu, Beyrut Limanı'ndaki buğday silolarının tamamen zarar gördüğünü ve hasarı değerlendirmek için zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

"Patlamanın sonuçlarıyla mücadele edecek ekonomik gücümüz yok." diyen Name, Merkez Bankası ve diğer bankaların kapasitesinin sınırlı olduğunu ve Lübnan para biriminin de halihazırda çok değerli olmadığını hatırlattı.

Name, ayrıntılı bilgi vermeden, "Mevcut durumda tek çözüm Uluslararası Para Fonu (IMF) ile olacak." ifadesini kullandı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu açıklamıştı.

Patlamanın etkisiyle büyük zarar gören Beyrut Limanı, Lübnan'da tahıl, gıda maddeleri ve ilaçların tutulduğu en büyük depolama alanı olarak kullanılıyordu.

Lübnan, patlamanın öncesinde de büyük bir ekonomik krizle mücadele ediyor, geniş çaplı gösterilere sahne oluyordu.

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