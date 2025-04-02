Dolar
37.91
Euro
41.00
Altın
3,120.04
ETH/USDT
1,862.80
BTC/USDT
84,555.00
BIST 100
9,564.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Suriye ile işler olumlu yönde ilerliyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye ile işlerin olumlu yönde ilerlediğini ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yönünde adımlar atacaklarını söyledi.

Mahmut Geldi  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Suriye ile işler olumlu yönde ilerliyor

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Lübnanlı ithalatçı ve ihracatçıları kabul etti.

Avn, Lübnan ile Suriye arasındaki gelişmelere işaret ederek, "Suriye ile işler olumlu yönde ilerliyor. Bizler de ikili ilişkileri geliştirme yönünde adımlar atacağız." dedi.

Lübnan ile Suriye arasındaki sınırı belirleme ve transit geçiş konuları dahil ortak meseleleri ele alma yönünde adımlar atacakları mesajını veren Avn, Suriye ile transit geçiler sayesinde Arap ülkeleriyle ticaretin artabileceğine dikkati çekti.

Avn ayrıca yakında Suudi Arabistan'ı ziyaret edebileceğine ve bu ziyaret kapsamında ikili anlaşmalar imzalanabileceğine işaret etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Suudi Arabistan ziyaretinin tarihine dair ise net bir bilgi vermedi.

Suriye ile Lübnan arasında sınırla ilgili bir anlaşma imzalanmıştı

Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile Lübnan Savunma Bakanı Michel Menassa, 27 Mart'ta Suudi Arabistan'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki sınırları belirlemeye dair bir anlaşma imzalamışlardı.

Lübnan, 2011 yılında İsrail ve Suriye ile deniz sınırlarını tek taraflı olarak çizme girişiminde bulunmuştu.

Ancak o zamanki Şam yönetimi, Lübnan'ın bu adımına karşı Birleşmiş Milletlere başvurarak itiraz etmiş ve konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir adım atılmamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ülkenin gerçek gündemine ilişkin paylaşım
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan'ın İzmir'deki kazada ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı
Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü
Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Malatya'da boykot çağrılarına tepki amacıyla "markette indirim" uygulaması

Benzer haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Suriye ile işler olumlu yönde ilerliyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Suriye ile işler olumlu yönde ilerliyor

İsrailli yetkili, "Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma ihtimalinin" İsrail için tehdit olduğunu belirtti

İsrail'in, Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü

ABD: Yeni kurulan kabinenin kapsayıcı, temsilci ve Suriye için olumlu bir adım olmasını umuyoruz

ABD: Yeni kurulan kabinenin kapsayıcı, temsilci ve Suriye için olumlu bir adım olmasını umuyoruz
İsrail saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyindeki halk, bayramı buruk bir sevinçle karşıladı

İsrail saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyindeki halk, bayramı buruk bir sevinçle karşıladı
Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından ilk bayram namazı kılındı

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından ilk bayram namazı kılındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet