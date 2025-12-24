Dolar
Dünya

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Ethem Emre Özcan, Mustafa Deveci  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

Beyrut

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye'de Numeyriye ve Homin vadilerinin olduğu bölgeye bir dizi saldırı düzenledi.

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Nebatiye'nin beldelerinde yoğun uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail saldırısı sonrası hedef alınan noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda, "Hizbullah'ın roket fırlatma noktalarının ve daha önce grubun kullandığı yapıların" hedef alındığı savunuldu.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâla işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

