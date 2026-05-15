Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon yarın tamamlanacak

Ligde normal sezonun son maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 29 karşılaşmada 24 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile son maça 2. sırada girdi. Bahçeşehir Koleji ise 21 galibiyet, 8 yenilgi yaşadı ve 3. basamakta yer aldı.

Sezonun ilk devresinde oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 89-58 kazanmıştı.

Ligin zirvesi şekillenecek

Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçıyla beraber ligde ilk iki sıra da şekillenecek.

Sarı-lacivertliler, müsabakayı kazanması halinde sezonu averajla lider tamamlayacak ve Beşiktaş GAİN ikinci olacak.

Bahçeşehir Koleji'nin galip gelmesi durumunda ise siyah-beyazlı ekip, normal sezonu zirvede bitirecek.