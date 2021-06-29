Euro
10.40
Dolar
8.73
BIST 100
1,371.67
Altın
1,762.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.
logo
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İfade özgürlüğü herkesin hakkıdır ancak bunun kaos ve isyanlara dönüşmemesi gerekir

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkedeki yolları trafiğe kapatma eylemlerine dikkati çekerek, ifade özgürlüğünün kaosa dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Mahmut Geldi   | 29.06.2021
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İfade özgürlüğü herkesin hakkıdır ancak bunun kaos ve isyanlara dönüşmemesi gerekir

Beyrut

Cumhurbaşkanı Avn, ekonomik krize karşı son günlerde düzenlenen yolları trafiğe kapatma eylemleri ve akaryakıt istasyonları önünde oluşan uzun kuyruklar ile salgın önlemlerini ele almak üzere başkent Beyrut'ta Yüksek Savunma Konseyi ile bir toplantı yaptı.

Toplantının başında konuşan Avn, son zamanlarda akaryakıt istasyonları önünde oluşan uzun kuyrukları "vatandaşı aşağılayan" kabul edilemez bir durum olarak tanımladı.

Akaryakıtta yeni fiyatların belirlendiğine ve bunun da benzin krizini hafifleteceğine işaret eden Avn, sürücülerin uzun süre kuyruklarda bekleme çilesinin tekrarlanmaması için tüm ilgili makamların yoğun çaba sarf etmesi gerektiğini ifade etti.

Hayat koşullarının kötüleşmesi ve doların yükselmesine karşı yolları trafiğe kapatma eylemlerine de değinen Avn, bu tür eylemlerle mevcut ekonomik ve mali koşullardan etkilenen vatandaşa ayrı bir çile yaşatmaya sebep olunduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin, vatandaşın güvenliği ve istikrar için yolları trafiğe kapatma eylemlerine müsamahakar davranmaması gerektiğini dile getiren Avn, "İfade özgürlüğü herkesin hakkıdır ancak bunun kaos ve isyanlara dönüşmemesi gerekir." dedi.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Lübnan'da 26 Haziran Cumartesi günü doların karaborsada 16 bin liradan saatler içinde 18 bin liraya çıkmasını protesto eden vatandaşlar, Lübnan lirasının dolar karşısındaki değer kaybının yakıt ve ilaç krizi ile gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışına tepki olarak günlerdir yolları trafiğe kapatma eylemlerine başvuruyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işleme alınıyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar geçen günlerde 18 bin liraya çıkmıştı.

Lübnan’da haftalardır devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonların çoğu kapalı dururken, açılanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Enerji Bakanlığı, sabah saatlerinde benzinin litre fiyatına yüzde 35, motorinin litre fiyatına ise yüzde 38 oranında zam getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek
AŞTİ'de yerinde aşı uygulaması başladı
Rusya'da ilk kez Kovid-19'un 'Delta plus' varyantı görüldü
Sağlık Bakanı Koca: Her dört kişiden birinin aşısı tamamlandı
Fransa’da Kovid-19’un 'delta' varyantı yeni vakaların yaklaşık yüzde 20’sinde görüldü

Benzer haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İfade özgürlüğü herkesin hakkıdır ancak bunun kaos ve isyanlara dönüşmemesi gerekir

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İfade özgürlüğü herkesin hakkıdır ancak bunun kaos ve isyanlara dönüşmemesi gerekir

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da benzine yüzde 35, motorine yüzde 38 zam yapıldı

Lübnan'da hayat pahalılığını protesto eden göstericiler pek çok kentte yolları trafiğe kapattı

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan'dan 'Türkiye ilaç temininde bize yardım etmeye hazır' açıklaması

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan'dan 'Türkiye ilaç temininde bize yardım etmeye hazır' açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma'da ikili temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma'da ikili temaslarda bulundu
Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da protestocular siyasilerin evlerine ve banka şubelerine yürüdü

Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da protestocular siyasilerin evlerine ve banka şubelerine yürüdü