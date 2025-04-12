Dolar
38.03
Euro
43.20
Altın
3,238.73
ETH/USDT
1,564.30
BTC/USDT
83,325.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ahmet Kandemir, Pabellon Principe Felipe Salonu'nda Valencia ile oynanan yarı final maçının ardından basın toplantısı düzenliyor. Tredyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. -VTR-
logo
Dünya

Lübnan Başbakanı Selam'dan "Taif Anlaşması'nın tüm maddelerini uygulama" çağrısı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkedeki iç savaştan sonra sağlanan Taif Anlaşması'nın tüm maddelerinin uygulanması çağrısında bulunarak, "Taif Anlaşması, Lübnan devletinin tüm topraklarında kontrolü sağlamasını içeriyor." dedi.

Mahmut Geldi  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Lübnan Başbakanı Selam'dan "Taif Anlaşması'nın tüm maddelerini uygulama" çağrısı

Beyrut

Başbakan Selam, Lübnan'da 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaşın başlamasının 50. yılı münasebetiyle başkent Beyrut'taki Milli Kütüphanede açılan resim sergisine katıldı.

Serginin açılışında konuşan Selam, 50 yıl önce Lübnan'ın her bölge ve grubunu 15 yıl boyunca bölen kanlı bir savaşın başladığını hatırlattı.

Söz konusu iç savaşta on binlerce insanın öldüğü, yüz binlerce insanın yerinden edildiği ve hala kayıp vatandaşların olduğuna dikkati çeken Selam, "Aslında sorunun temelinde devletin yokluğu yatıyordu. Bu nedenle de devleti geri getirmenin dışında bir çözüm olamaz." ifadelerini kullandı.

İç savaşı durduran Taif Anlaşmasının aynı zamanda devletin yeniden inşasını da içerdiğinin altını çizen Selam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O halde Taif Anlaşmasının tüm maddelerini uygulayalım. Taif Anlaşması'nın metnine veya ruhuna aykırı olarak uygulananları düzeltelim ve ortaya çıkan boşlukları kapatmaya çalışalım. Taif Anlaşması, Lübnan devletinin tüm topraklarında kontrolü sağlamasını içeriyor. Bunu uzun süre yapamadık, bugün şunu vurgulamak gerekir ki gerçek devlet ancak silahları meşru silahlı kuvvetlerin tekelinde tutmakla olur."

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaş, 1989 yılında Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde Taif Anlaşması'nın imzalanmasıyla sona erdi. Ancak anlaşma etkin olana kadar gruplar arasında çatışmalar bir süre daha devam etti.

Lübnan'da 1975-1990 yılları arasında süren iç savaşta 150 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, yüz binlercesinin yaralandığı, bir milyondan fazla insanın da ülkesini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cevdet Yılmaz'dan trafik kazasında şehit olan polis ve Cumhurbaşkanlığı personeli için taziye mesajı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları tekbirlerle protesto edildi
BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
YÖK Başkanı Özvar: Yapay zekanın uluslararası sisteme getirebileceği tehditlere dikkat etmek durumundayız
MOSSAD'a casusluk yaptığı belirlenen sanıkların yargılandığı davada karar

Benzer haberler

Lübnan Başbakanı Selam'dan "Taif Anlaşması'nın tüm maddelerini uygulama" çağrısı

Lübnan Başbakanı Selam'dan "Taif Anlaşması'nın tüm maddelerini uygulama" çağrısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik askeri ihlallerini sürdürüyor

Yönetimlerin değiştiği Lübnan ve Suriye arasında çözüm bekleyen sınır anlaşmazlığı gündemde

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde iş makinelerini vurdu

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde iş makinelerini vurdu
İsrail'in ihlalleri ve ABD'nin baskısı altındaki Lübnan, Hizbullah'ın silahlarını alabilecek mi?

İsrail'in ihlalleri ve ABD'nin baskısı altındaki Lübnan, Hizbullah'ın silahlarını alabilecek mi?
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bazı evleri hava saldırılarıyla hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bazı evleri hava saldırılarıyla hedef aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet