Dolar
18.59
Euro
18.53
Altın
1,644.71
ETH/USDT
1,586.20
BTC/USDT
20,615.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati: Hükümetin istifa kararnamesi herhangi bir anayasal değerden yoksun

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından imzalanan "geçici hükümetin istifa kararnamesini", herhangi bir anayasal değerden "yoksun" şeklinde nitelendirdi.

Halime Afra Aksoy   | 30.10.2022
Lübnan Başbakanı Mikati: Hükümetin istifa kararnamesi herhangi bir anayasal değerden yoksun

Beyrut

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Avn'ın geçici hükümetin "istifa kararnamesini" imzaladığını duyurmasının ardından, Meclis Başkanı Nebih Berri'ye hitaben bir mektup yazdı.

Mektupta, hükümetin, anayasaya ve tüzüğe göre çalışmalar da dahil olmak üzere tüm anayasal görevlerini yerine getireceğini belirten Mikati, "Anayasa hükümlerine göre zaten istifa etmiş olan hükümetin istifasını kabul eden kararname herhangi bir anayasal değerden yoksun." ifadesini kullandı.

Nebih Berri de yaptığı açıklamada, Mikati'den "hükümetin çalışmaları takip ettiği ve anayasal görevlerini yerine getirdiğini" bildiren bir mektup aldığını belirtti.

Berri ayrıca Cumhurbaşkanı Avn'dan da Meclis'e hitaben, yeni durumla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için Meclis'in toplanması çağrısının yer aldığı bir mektup aldığını kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 6 yıllık cumhurbaşkanlık görev süresinin son gününde, Mayıs 2022 seçimlerinden sonra kurulan Mikati başbakanlığındaki geçici hükümetim "istifa kararnamesini" imzaladığını ifade etmişti.

Kararı Meclis Başkanı Nebih Berri’ye tebliğ ettiğini aktaran Avn, böylece Mikati hükümetinin artık "müstafi" sayılacağını söylemişti.

Mişel Avn, 22 Haziran'da Mikati'ye geçici hükümeti kurma görevini vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığından 'tahıl koridoru' açıklaması
İzmir depreminde hayatını kaybedenler etkinliklerle anıldı
Meteorolojiden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı
TBMM Başkanı Şentop, Almanya'da vefat eden Mevlüde Genç'in ailesine ziyarette bulundu
Yılbaşından bu yana 97 bin 448 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Benzer haberler

Lübnan Başbakanı Mikati: Hükümetin istifa kararnamesi herhangi bir anayasal değerden yoksun

Lübnan Başbakanı Mikati: Hükümetin istifa kararnamesi herhangi bir anayasal değerden yoksun

Lübnan: Kıbrıs Rum Yönetimi ile deniz sınırı çiziminde bir formülde mutabık kaldık

Arap Birliğinden Lübnan ile İsrail'in deniz sınırı anlaşmasına destek

Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşmasının arkasında siyasi bir hedef yok

Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşmasının arkasında siyasi bir hedef yok
TİKA, Lübnan'daki Katolik okuluna restorasyon desteği sundu

TİKA, Lübnan'daki Katolik okuluna restorasyon desteği sundu
İsrail hükümeti Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını onayladı

İsrail hükümeti Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet