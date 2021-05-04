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Dünya

Lübnan, 13 ülkeden patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nın uydu görüntülerini istedi

Lübnan yargısı, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 ülkeden limana ait görüntüleri istedi.

Mahmut Geldi   | 04.05.2021
Lübnan, 13 ülkeden patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nın uydu görüntülerini istedi Fotoğraf: Mahmut Geldi/AA

Beyrut

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı soruşturmakla görevli Tarık el-Baytar, soruşturmayı tamamlama çabaları kapsamında Lübnan'ın üzerinde uydusu olan 13 ülkeye bir talep yazdı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama yerine ait uydu görüntülerinin kendileriyle paylaşılması istenirken, henüz ifadesini vermeyen tanıkların dinlenmesine devam edildiğine dikkat çekildi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab da daha önce Beyrut Limanı'ndaki patlama anına ait görüntüleri Fransa ve İtalya'dan beklediklerini belirtmişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım 2020'de patlamayla ilgili 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 6'sı 15 Nisan'da serbest bırakıldı.

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