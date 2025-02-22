Dolar
36.46
Euro
38.17
Altın
2,936.26
ETH/USDT
2,732.00
BTC/USDT
96,570.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü
logo
Dünya

Los Angeles Belediye Başkanı, yangınlara müdahalede ihmali olduğu gerekçesiyle itfaiye şefini görevden aldı

ABD'de Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, geçen ayki yangınların başladığı gün İtfaiye Şefi Kristin Crowley'i, "gözetiminde 1000 itfaiyecinin evlerine gönderildiği" gerekçesiyle görevden aldığını duyurdu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Los Angeles Belediye Başkanı, yangınlara müdahalede ihmali olduğu gerekçesiyle itfaiye şefini görevden aldı

İstanbul

Bass, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Crowley'in yangınlarla ilgili eylem sonrası rapor hazırlamayı reddettiğini bildirdi.

Yangınların başladığı gün Crowley'in gözetiminde 1000 itfaiyecinin evlerine gönderildiğine dikkati çeken Bass, Los Angeles halkının güvenliği ve itfaiyenin operasyonlarını en iyi şekilde sürdürebilmesi için itfaiye şefinin görevine son verdiğini belirtti.

Belediyenin internet sitesinden yapılan açıklamada da itfaiye şefliği görevini geçici olarak eski İtfaiye Şefi Yardımcısı Ronnie Villanueva'nın üstleneceği duyuruldu.

Los Angeles'taki yangınlar

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 29 kişi yaşamını yitirmişti.

Binlerce dönüm alanın hasar görmesine yol açan yangınların neden olduğu toplam zarar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında "sahte diploma" soruşturması
İstanbul'da motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkma kısıtlaması yarın sona erecek
Beşiktaş'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü yakalandı
Beyaza bürünen Abant karın tadını çıkarmak isteyenleri ağırlıyor
"Sıfır Kadastro Dosyası Projesi" ile yarım asırdan fazla süren davalar sonuçlandırıldı

Benzer haberler

Los Angeles Belediye Başkanı, yangınlara müdahalede ihmali olduğu gerekçesiyle itfaiye şefini görevden aldı

Los Angeles Belediye Başkanı, yangınlara müdahalede ihmali olduğu gerekçesiyle itfaiye şefini görevden aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet