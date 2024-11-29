Dolar
34.67
Euro
36.63
Altın
2,639.01
ETH/USDT
3,585.70
BTC/USDT
95,564.00
BIST 100
9,640.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Eden Arena'da Fenerbahçe ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Londra'da terör örgütü PKK yandaşları, eylemlerinin ikinci gününde de polisle çatıştı

İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından ikinci kez eylem düzenleyen terör örgütü yandaşları yine polisle çatıştı

Zuhal Demirci  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Londra'da terör örgütü PKK yandaşları, eylemlerinin ikinci gününde de polisle çatıştı

Londra

Başkent Londra'daki Turnpike Lane tren istasyonu çıkışında bir araya gelen terör örgütü PKK yandaşları, daha sonra polisin arama yaptığı Haringey'deki "toplum merkezi" adı altında kullandıkları derneğe doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında Türkiye ve İngiltere aleyhine sloganlar atan terör örgütü yandaşları, dernek yakınlarında barikat kurmak isteyen polisle çatıştı.

Terör örgütü PKK yandaşlarının, polis memurlarına su şişeleri fırlatarak saldırmaya çalışmasının ardından grup ile polis arasında arbede yaşandı.

İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı

Londra'da polisin yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Müdürlüğünün 27 Kasım Çarşamba sabahı başkentteki farklı adreslere operasyon düzenlediği belirtilmişti.

Açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si kadın, 7 kişinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Aramaların yapıldığı adreslerin çevresinin yaya ve araç trafiğine kapatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bölgede polisin ve devriye sayısının artırılacağı duyurulmuştu.

İngiltere'deki terör örgütü PKK'lı gruplar panikte

Türkiye'deki resmi kaynaklar da İngiltere'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya yönelik, güvenlik güçleri tarafından terörizmin finansmanı, kara para ile mücadele ve eleman devşirme gibi konularda çalışma yürütüldüğünü bildirmişti.

Bu kapsamda ilgili bilgilerin Türk yetkililer tarafından İngiltere makamlarına düzenli olarak aktarıldığı, dosyanın tamamlanmasının ardından İngiltere makamlarının operasyon kararı aldığı kaydedilmişti.

Kaynaklar, geleneksel olarak terör örgütü PKK'nın uzantılarından biri olan derneğe baskın yapılmasının ve derneğin iki hafta boyunca kapatılıp incelemeye alınmasının önemine işaret etmişti. Kaynaklar, İngiltere'deki terör örgütü PKK'lı grupların panikte olduğu değerlendirmesini yapmıştı.

Örgüt destekçileri ile polis arasında arbede çıkmıştı

Gözaltı işlemlerinin ardından başlayan arama çalışmalarına Londra'daki terör örgütü PKK sempatizanları tepki göstermişti.

Haringey'deki dernek önünde bir araya gelen örgüt destekçileri ile bu noktada barikat kurmak isteyen polis arasında arbede çıkmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokratik standartları yüksek bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek zorundayız
Emniyet Genel Müdürü'nün adı kullanılarak gönderilen "dolandırıcılık" maillerine karşı uyarı

Benzer haberler

Londra'da terör örgütü PKK yandaşları, eylemlerinin ikinci gününde de polisle çatıştı

Londra'da terör örgütü PKK yandaşları, eylemlerinin ikinci gününde de polisle çatıştı

Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

Emniyet Genel Müdürü'nün adı kullanılarak gönderilen "dolandırıcılık" maillerine karşı uyarı

AA Genel Müdürü Karagöz: Anadolu Ajansı, Filistin meselesinde hakikati ortaya koyan bir mihenk taşı olmuştur

AA Genel Müdürü Karagöz: Anadolu Ajansı, Filistin meselesinde hakikati ortaya koyan bir mihenk taşı olmuştur
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak geriledi
Depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılması davasının ilk duruşması görüldü

Depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılması davasının ilk duruşması görüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet