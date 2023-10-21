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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Londra'da Filistin'e destek gösterisine katılan on binlerce kişi Başbakanlığa yürüdü

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Başbakanlığa yürüdü.

Ekip  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Londra'da Filistin'e destek gösterisine katılan on binlerce kişi Başbakanlığa yürüdü Fotoğraf: Wiktor Szymanowicz/AA

Ankara

İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde başkentin simge mekanlarından Oxford Caddesi'ndeki Marble Arch'ta toplandı.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin’le dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son verilmesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

"Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra Marble Arch'tan Başbakanlığa yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüşe katılanlar, İngiliz hükümetinin İsrail’e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Filistin yanlısı göstericiler, İsrail’in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yapmakla itham ettikleri İngiliz hükümetini de protesto etti.

Öte yandan, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın, 11 Ekim'de ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceği" açıklaması, göstericilerin binlerce Filistin bayrağıyla yürüyüşe katılmasına engel olamadı.

Yürüyüşün ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Caddesi'nde kurulan platformda konuşmalar yapılacak.

İtalya

İtalya'nın başkenti Roma'da Filistinli Öğrenciler İnsiyatifi'nin girişimiyle "Bu bir savaş değil, soykırım! Filistin çağırıyor" temasıyla Filistin'e destek mitingi ve yürüyüşü yapıldı.

Yağışlı havaya rağmen Roma'nın işlek meydanlarından Vittorio Emanuele'de toplanan binlerce kişi, ellerindeki Filistin bayraklarıyla, "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.

Meydanda yapılan konuşmalarda da Gazze'de son olarak İsrail'in hastane ve kiliselere yönelik saldırılarına da tepki gösterilirken uluslararası soruşturma çağrısı yapıldı. İsrail'den gelen ürünlerin de boykot edilmesi istendi.

Yürüyüş sırasında sık sık Filistin halk müzikleri çalındı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano’da da İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Göstericiler, yürüyüşte "Gazze'deki soykırımı durduralım. Gazze'yi kurtaralım." yazılı pankart açtı.

Belçika

Belçika'nın Liege kentinde Saint-Leonard Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ablukasını protesto etti.

Filistin bayraklarının açıldığı gösteriye, İsrail'in saldırılarında bebek ve çocukların hayatını kaybettiğini vurgulamak için kefene sarılmış oyuncak bebekler getirildi.

Gösteride, Filistin ile dayanışma ve İsrail'i telin eden sloganlar atıldı. Gösteride, Filistin bayraklarının yanı sıra birçok Müslüman ülkenin bayrakları da açıldı.

Kosova

Kosova'nın başkenti Priştine'nin ana meydanında toplanan yüzlerce kişi, "Filistin'e özgürlük", "Filistin ve insan hakları için ayağa kalk", "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla Gazze'ye yönelik saldırıları kınayan dövizler taşıdı.

Gösterinin organizatörlerinden Albert Berisha, katılımcılara seslenerek, bu etkinlikle güçlünün yanında değil, adaletin yanında oldukları mesajını verdiklerini söyledi.

Özgürlüğün değerinin hayattan daha pahalı olduğunu ve bu yüzden Filistin'e özgürlüğün gelmesi gerektiğini belirten Berisha, "Bugün Gazze'de yaşananlar sistematik terördür, etnik temizliktir, katliamdır, soykırımdır. Toplu katliamlar, su ve gıda kesintisi, mutfak, okul, cami ve hastanelerin bombalanması savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur." diye konuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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