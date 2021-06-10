Euro
10.27
Dolar
8.43
BIST 100
1,456.68
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Litvanya, Güney Osetya ve Abhazya'nın işgalini kabul etmiyor

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitana Nauseda, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunlarının dünya genelinde tüm platformlarda gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

Davit Kachkachishvili   | 10.06.2021
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Litvanya, Güney Osetya ve Abhazya'nın işgalini kabul etmiyor

Tiflis

Nauseda, resmi temaslarda bulunduğu Gürcistan'da, Güney Osetya'nın işgal hattında Tiflis yönetiminin kontrol ettiği bölgelerde incelemelerde bulundu.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattına yakın Khurvaleti köyünde bir açıklama yapan Nauseda, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorununun devam ettiğini belirtti.

Abhazya ile Güney Osetya'nın işgal altında olduğunu ifade eden Nauseda, "Biz buraya, Litvanya'nın Güney Osetya ve Abhazya'nın işgalini kabul etmediğini söylemeye geldik." dedi.

Söz konusu bölgelerden savaş sonucu sürgün edilen Gürcistan vatandaşlarının kendi evlerine dönmeleri gerektiğini kaydeden Nauseda, "Ne yazık ki, bağımsız bir ülkenin ve bu durumda Gürcistan'ın topraklarını işgal etmek için belirli siyasetçilerin jeopolitik kararları sonucunda burada mahvolmuş bir hayat gördüm." ifadesini kullandı.

Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunlarının tüm platformlarda gündeme getirilmesi gerektiğini kaydeden Nauseda, bu yönde Tiflis yönetimine destek vereceklerini söyledi.

Nauseda, Gürcistan temasları kapsamında yarın Gürcü mevkidaşı Salome Zurabişvili ile görüşecek.

- Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Her 10 Afrika ülkesinden 9'u eylül ayı aşı hedefine ulaşamayacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Biden, düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı bağışlayacaklarını duyurdu
Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19 vaka sayısı açısından gelişmeler son derece sevindirici

Benzer haberler

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Litvanya, Güney Osetya ve Abhazya'nın işgalini kabul etmiyor

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Litvanya, Güney Osetya ve Abhazya'nın işgalini kabul etmiyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını istedi

Polonya'da Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen bir kişi yargılanıyor

Almanya, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına karşı çıkmaya devam ediyor

Almanya, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına karşı çıkmaya devam ediyor
Rusya'dan Facebook ve Telegram’a 27 milyon ruble para cezası

Rusya'dan Facebook ve Telegram’a 27 milyon ruble para cezası
Rusya, Kuzey Makedonyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya, Kuzey Makedonyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti