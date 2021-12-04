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Dünya, Libya

Libya'nın Sebha kentinde 6 naaşın gömülü olduğu toplu mezar bulundu

Libya makamları, ülkenin güneyindeki Sebha kentinde toplu mezardan 6 kişinin cesedinin çıkarıldığını duyurdu.

Hamdi Yıldız   | 04.12.2021
Libya'nın Sebha kentinde 6 naaşın gömülü olduğu toplu mezar bulundu

Trablus

Sebha Emniyet Müdürlüğü Suç İnceleme Dairesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Aralık'ta yapılan inceleme sonucu 5 cesedin birlikte, birinin de ayrı bir mezarda olmak üzere 6 kişinin naaşının tespit edildiğini belirtti.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, kente 30 kilometre uzaklıktaki Barak el-Şati adlı bölgede toplu mezara rastladı. Cesetlerin kimlikleri ya da konuya ilişkin başka bilgi verilmedi.

Trablus'ta meşru yönetime karşı savaşan darbeci asker Halife Hafter'in kontrol ettiği bölgelerde tespit edilen toplu mezarlardan naaşların çıkarılma işlemleri devam ediyor.

Sebha kenti, halen Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolünde bulunuyor.

Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şimdiye kadar 250'yi aşkın cesede ulaşılırken bunlardan 70'e yakınının kimliği belirlendi.

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