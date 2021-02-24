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Dünya

Libya'nın Bingazi şehrinde caddede başıboş gezen bir aslan görenleri şaşırttı

Libya'nın Bingazi kentinde cadde ortasında başıboş gezen aslan sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Mücahit Aydemir   | 24.02.2021
Libya'nın Bingazi şehrinde caddede başıboş gezen bir aslan görenleri şaşırttı

Trablus

Bingazi’nin Benina bölgesinde sabahın erken saatlerinde bir aracın içinden çekilen amatör videoda, cadde ortasında başıboş halde bir aslanın sivil alanlarda dolaştığı görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları arasında çokça paylaşılan görüntülerde, videoyu çeken araç kullanıcısının çevredeki bir gence seslenerek uyardığı duyuluyor.


Caddede yürüyen aslanı aracıyla takip eden sürücü, "Nereden geldi bu buraya?" diye soruyor.

Ardından aslanın caddenin sonunda bir mermer atölyesinin bahçesine girdiği görülüyor.

Yıllardır iç savaş ve siyasi krizlerin yaşandığı Libya'da, Bingazi kenti, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde bulunuyor.

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