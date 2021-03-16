Euro
8.99
Dolar
7.54
BIST 100
1,555.47
Altın
1,731.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'daki Sirenayka bölgesi aşiret liderleri, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılmasını istedi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren Sirenayka bölgesindeki aşiret liderleri, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılması çağrısı yaptı.

Gülşen Topçu   | 16.03.2021
Libya'daki Sirenayka bölgesi aşiret liderleri, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılmasını istedi

Libyan

Sirenayka Sosyal, Siyasi ve Hukuki Bileşenleri Birliği, Bingazi'nin doğusundaki El-Ebyar ilçesinde gerçekleştirdiği toplantının akabinde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Abdulhamid Dibeybe'nin başkanlığında kurulan Ulusal Birlik Hükümeti tebrik edildi.

Sirenayka'daki gizli hapishanelerin açığa çıkarılması, kaçırılanların akıbetinin açıklanması ve bunu yapanların da cezalandırılması çağrısı yapılan açıklamada, Libyalı kadın avukat Henan Berasi'nin öldürülmesi ve milletvekili Siham Sergiva'nın kaçırılması gibi terör eylemleriyle ilgili soruşturma açılması istendi.

Açıklamada, Bingazi'de tamamı Hafter'e bağlı olan askeri oluşumların kentten çıkarılması ve İçişleri Bakanlığının kentte güvenliği sağlama görevini devralması talep edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
NATO ülkelerinin dışişleri bakanları yüz yüze bir araya gelecek
Avro Grubu mali desteği sürdürecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD Başkanı Biden: Önümüzdeki 10 günde 100 milyon kişi aşılanmış olacak

Benzer haberler

Libya'daki Sirenayka bölgesi aşiret liderleri, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılmasını istedi

Libya'daki Sirenayka bölgesi aşiret liderleri, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılmasını istedi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Temsilciler Meclisinde yemin etti

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite görüşmeleri başladı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile Başkanlık Konseyi salı günü resmi olarak görevi devralacak

Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile Başkanlık Konseyi salı günü resmi olarak görevi devralacak
Libya Başbakanı Dibeybe Mısır ile ilişkilerin geleceği konusunda iyimser olduklarını söyledi

Libya Başbakanı Dibeybe Mısır ile ilişkilerin geleceği konusunda iyimser olduklarını söyledi
Libya'nın güneyindeki Ubari kentine 4 hava saldırısı düzenlendi

Libya'nın güneyindeki Ubari kentine 4 hava saldırısı düzenlendi