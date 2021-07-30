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Dünya

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite, Misrata-Sirte sahil yolunun açıldığını duyurdu

Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komite, ülkenin doğu ve batısını birbirine bağlayan Misrata-Sirte sahil yolunun açıldığını bildirdi.

Muhammed Semiz   | 30.07.2021
Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite, Misrata-Sirte sahil yolunun açıldığını duyurdu

Trablus

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Misrata-Sirte sahil yolunda trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için tüm önlemlerin tarafsız şekilde alındığı ifade edildi.

Açıklamada, sahil yolunun Misrata kentinin doğusundaki Ebu Karin Kapısı ile Sirte'nin batısındaki Otuzuncu Kapı arasındaki kısmının askeri araçlarca kullanılmaması kararı alındığı kaydedildi.

Komite ayrıca, sahil yolunu kullanacak resmi kişi ve heyetler konusunda ülkedeki resmi kurum ve makamlara kendileri ile koordinasyon içinde olmaları çağrısı yaptı.

Libya Ordusu Sirte-Cufra Ortak Operasyon Odası Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin vardığı anlaşma uyarınca 20 Haziran'da yolu açtıklarını ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin anlaşmaya uymadığını belirtmişti.

Libya ordusu 28 Temmuz'da da Misrata-Sirte sahil yolunun açılması için 5+5 Ortak Askeri Komite'ye Hafter milisleri ile iletişime geçmesi için yarına kadar süre tanımıştı.

Libya hükümeti ve BM Libya Destek Misyonu, sahil yolunun açılmasından memnun

Öte yandan Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, hükümetin, ulusal ruhu korudukları ve ulusun çıkarlarını diğer çıkarlardan üstün tuttukları için Ortak Askeri Komite'nin üyelerine takdir ve teşekkürlerini sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Bu mübarek günde vatandaşlarımızı her yönden etkileyen zorlu çöl yollarından seyahat etmenin çilesi ortadan kalkmış ve ülkenin doğusu ile batısını birbirine bağlayan sahil yolu açılmıştır."

BM Libya Destek Misyonundan yapılan yazılı açıklamada da, sahil yolunun açılmasının Libya'da barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine ve ülkedeki kurumların birleştirilmesine yönelik atılmış bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Libya halkı ve sahil yolunun açılmasında emeği olan yetkililerin tebrik edildiği vurgulandı.

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