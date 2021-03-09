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Dünya

Libya'da Başbakan Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti'nin güven oylaması yarına ertelendi

Libya'nın Sirte kentinde toplanan Temsilciler Meclisi (TM), Başbakan Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti'nin güven oylamasını yarına erteleme kararı aldı.

Enes Canlı   | 09.03.2021
Libya'da Başbakan Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti'nin güven oylaması yarına ertelendi

Libya

Libya Temsilciler Meclisi'nin Misrata Üyesi Muhammed er-Raiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin güvenoyu oturumunu ikinci kez ertelediğini söyledi.

Raiz, Temsilciler Meclisi'nin Başbakan Abdulhamid Dibeybe hükümetine güvenoyu vereceği kanaatinde olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun seçtiği Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki hükümete güvenoyu oturumu için pazartesi günü Sirte kentinde toplanmıştı. Toplantıda bugün Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 26 bakandan oluşan kabinesinin yapısı, hedefleri ve planlarını meclise sunmuştu.

Başbakan Dibeybe, "Libya ve Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki anlaşması ülkemiz çıkarınadır. Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

Dibeybe, Savunma Bakanlığını geçici olarak üstlenecek

Dibeybe, bugünkü konuşmasında, tüm tarafların Savunma Bakanlığını talep ettiğini belirterek, "Yeniden bir savaşa izin veremeyiz. Savaş durmalı." demişti.

Kabinesinde 26 bakan bulunduğunu aktaran Dibeybe, kabinesinin, Dışişleri Bakanı da aralarında olmak üzere yüzde 15'inin kadınlardan oluştuğunu ve yolsuzluğa izin vermeyeceğini, tüm bakanların mal varlıklarını beyan edeceğini vurgulamıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammuda, Başbakan'ın ilk aşamada Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığını kendisinin üstleneceğini, ileride bu görevlere Başkanlık Konseyi ile istişare halinde bir ismin atanacağı bilgisini paylaşmıştı.

Sirte'de toplanan Tobruk Temsilciler Meclisinin, şubat ayında BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yapılan seçimlerle göreve gelen Dibeybe'nin açıkladığı hükümetin tamamına tek seferde güvenoyu vermesi bekleniyor.


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