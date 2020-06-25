Euro
7.71
Dolar
6.85
BIST 100
115,207.90
Altın
1,764.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya ordusu, Trablus'ta bir El-Kaide unsurunun yakalandığını açıkladı

Libya ordusu, başkent Trablus'taki bir ilçede gerçekleştirilen operasyonda, El-Kaide üyesi bir teröristin yakalandığını duyurdu.

Gülşen Topçu   | 25.06.2020
Libya ordusu, Trablus'ta bir El-Kaide unsurunun yakalandığını açıkladı Fotoğraf: Enes Canlı/AA

Trablus

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misrata Ortak Operasyon Dairesi Terörle Mücadele Biriminin gerçekleştirdiği operasyonda, Tunus uyruklu teröristin yakalandığı belirtildi.

Söz konusu operasyonun, Libya hükümetinin, terörle mücadele alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Temmuz 2019'da da Libya hükümetine bağlı bir güvenlik gücü, Trablus'ta 3 El-Kaide komutanının yakalandığını duyurmuştu. Hükümet o dönemde yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği saldırılar nedeniyle oluşan güvenlik zafiyetinin terör gruplarının faaliyetlerini artırmasına sebep olduğunu kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB’den Sudan’a Kovid-19’la mücadelede 11,5 milyon avro destek
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ekime kadar 179 bini geçebileceği öngörüldü
Brezilya'da mayıs ayında 4,2 milyon kişi Kovid-19'a benzer semptomlar gösterdi
Guatemala Ulusal Laboratuvarda çalışan 240 kişi Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Libya ordusu, Trablus'ta bir El-Kaide unsurunun yakalandığını açıkladı

Libya ordusu, Trablus'ta bir El-Kaide unsurunun yakalandığını açıkladı

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio Libya'da

Libya'daki olayları araştırmak için BM'ye bağlı Uluslararası Araştırma Komisyonu kuruldu

Libya'nın başkenti Trablus'ta Sisi'ye karşı Libya ve Türk bayraklı gösteri

Libya'nın başkenti Trablus'ta Sisi'ye karşı Libya ve Türk bayraklı gösteri

Libya ordusu 5 Haziran'dan bu yana 190 ceset bulunduğunu açıkladı

Libya ordusu 5 Haziran'dan bu yana 190 ceset bulunduğunu açıkladı
Hafter milislerinin Trablus'ta yol açtığı yıkım havadan görüntülendi

Hafter milislerinin Trablus'ta yol açtığı yıkım havadan görüntülendi