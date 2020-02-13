Euro
6.58
Dolar
6.06
BIST 100
120,564.00
Altın
1,574.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Hafter milislerinden Trablus'ta sivil yerleşimlere roket saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kadın öldü, 3 kişi yaralandı.

Aydoğan Kalabalık   | 13.02.2020
Hafter milislerinden Trablus'ta sivil yerleşimlere roket saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

Trablus

Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kadın öldü, 3 kişi yaralandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin
Almanya siyasetinde aşırı sağ depremi
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor

Benzer haberler

Hafter milislerinden Trablus'ta sivil yerleşimlere roket saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

Hafter milislerinden Trablus'ta sivil yerleşimlere roket saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

Çok namlulu roketatarlar Suriye sınırına konuşlandırıldı

Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Libya Başbakanı Serrac'dan 'Hafter'in Berlin Konferansı kararlarına uyması' için uluslararası topluma çağrı

Libya Başbakanı Serrac'dan 'Hafter'in Berlin Konferansı kararlarına uyması' için uluslararası topluma çağrı
Hafter milislerinin Trablus'a topçu saldırısında 5 sivil yaralandı

Hafter milislerinin Trablus'a topçu saldırısında 5 sivil yaralandı
Libyalılar Hafter'in petrol üretimi ve ihracatını durdurmasını protesto etti

Libyalılar Hafter'in petrol üretimi ve ihracatını durdurmasını protesto etti