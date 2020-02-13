Hafter milislerinden Trablus'ta sivil yerleşimlere roket saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

Trablus
Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kadın öldü, 3 kişi yaralandı.
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