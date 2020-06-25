Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.
Dakar
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Senegal Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Macky Sall'in, Kovid-19'lu kişilerle temasa geçtiğinin öğrenilmesinin ardından kendini karantinaya aldığı bildirildi.
Açıklamada, Sall'in Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığı ancak tedbiren 15 gün karantinada kalacağı belirtildi.
Diğer yandan Senegal parlamentosundan milletvekili Yeya Diallo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Diallo, Senegallilerden, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına azami şekilde uyarak virüsten korunmalarını istedi.
Senegal Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Operasyon Merkezi Direktörü Abdoulaye Bousso da Senegal'de 150’den fazla sağlık çalışanının Kovid-19’a yakalandığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.