İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece saatlerinde güneydeki Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesini hedef aldı. Bir evin tamamen yıkıldığı saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Sur'a bağlı Eş-Şehabiye beldesi ile ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesini hedef aldı.

Bekaa bölgesinin güneyindeki Er-Refid beldesinde bir eve düzenlenen bombardımanda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı El-Ganduriye, Yahmur Şakif ve Dibbin beldelerine hava saldırıları düzenledi, bunun öncesinde bazı bölgeleri de topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 111 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.