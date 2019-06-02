Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.84
BIST 100
90,589.73
Altın
1,305.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı

Libya'da UMH'ye bağlı güçler ile ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter'e bağlı birlikler arasında Trablus'taki çatışmalar bir haftalık aranın ardından tekrar başladı.

Hamdi Yıldız   | 02.06.2019
Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı

Trablus

Libya'da bölgedeki kaynaklar, bir hafta süren sükunetin ardından Trablus'un güneyinde çatışmaların yeniden başladığını bildirdi.

Ayrıca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri kaynaklarından yapılan açıklamada Eski Uluslararası Trablus Havalimanı'nı kontrol altına almak üzere saldırı başlatıldığı ifade edilirken, başkentin güneyindeki Yermük bölgesi ve havalimanı çevresinde ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Operasyonda ilerlemenin General Halife Hafter güçlerinin konuşlandığı bölgelere yönelik topçu atışlarının ardından gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Ülkede meşruiyet krizi 2011'den bu yana devam ediyor

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık iki aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamaya göre çatışmalarda ölü sayısı 560'ı geçerken, yaralı sayısı da 2 bin 855'e ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Hafter güçleri Trablus operasyonunda sonuç alamadı

Hafter güçleri Trablus operasyonunda sonuç alamadı

Libya'da Hafter'den 'çatışmaya devam' mesajı

Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 562'ye yükseldi

'Libya'da akan kanın durması için hala bir şans var'

'Libya'da akan kanın durması için hala bir şans var'
UMH'dan Hafter güçlerine hava saldırısı

UMH'dan Hafter güçlerine hava saldırısı

Hafter cephesinin ateşkese sıcak bakmasının nedenleri

Hafter cephesinin ateşkese sıcak bakmasının nedenleri