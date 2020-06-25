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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ekime kadar 179 bini geçebileceği öngörüldü

Washington Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Enstitüsü, 1 Ekim'e kadar ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısının 179 bini geçeceği tahmininde bulundu.

Kasım İleri   | 25.06.2020
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ekime kadar 179 bini geçebileceği öngörüldü Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Washington Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Enstitüsü, herhangi bir değişiklik olmazsa 1 Ekim'e kadar ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısının 179 bini geçeceği tahmininde bulundu.

Enstitünün yeni yayınladığı Kovid-19 projeksiyonunda, iş yerlerinin açılması ve toplumun salgına karşı tepkisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Nüfusun önemli bir kesiminin maske takmaya dikkat ettiği ancak bunun hala yetersiz olduğu belirtilen raporda, Amerikan halkının davranışlarında herhangi bir değişim söz konusu olmadığı takdirde, 1 Ekim itibarıyla Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 179 bin 106 olacağı öngörüldü.

Çalışmada, halkın yüzde 95'inin maske takması durumunda ise aynı tarihte ölü sayısının 140 bin civarında kalacağı tahmini yapıldı.

Washington Üniversitesinde yapılan çalışmada, maske takmanın Kovid-19 virüsünün bulaşma oranını yüzde 50'ye kadar düşürdüğü vurgulandı.

Washington Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Enstitüsü, geçen hafta yayınladığı bir değerlendirmede ise 1 Ekim'e kadar ülkedeki ölü sayısının 201 bini geçeceğini öngörmüştü.

ABD Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ABD'lilerin yüzde 74'ü, sıklıkla veya her zaman maske taktığını belirtiyor.

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