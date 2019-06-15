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Dünya

Libya UMH kuvvetleri Trablus havalimanına girdi

Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı kuvvetlerin, Hafter'e bağlı güçlerin elinde olan Trablus havalimanının güney bölümüne girdiği belirtildi.

Hamdi Yıldız   | 15.06.2019
Libya UMH kuvvetleri Trablus havalimanına girdi Arşiv/AA

Trablus

Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı askeri kaynağın bildirdiğine göre, bir haftadır süren operasyon sonucunda UMH güçleri Trablus havalimanının güney bölümüne girmeyi başardı. 

Hafter'e bağlı kuvvetlerin şimdilik havalimanının büyük bölümüne hakim olduğuna işaret eden kaynak, kendilerine bağlı askeri birliklerin havalimanını bütünüyle eline geçirene dek operasyonları sürdüreceklerini vurguladı.

Hafter'e bağlı güçler yaklaşık bir haftadır Trablus havalimanını elinde tutuyordu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.


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