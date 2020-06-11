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Dünya, Libya

Libya’nın Terhune kentindeki bir arazide toplu mezar bulundu

Libya ordusu tarafından ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden geçen hafta temizlenerek ele geçirilen Terhune kentinde toplu mezar bulundu.

Aydoğan Kalabalık   | 11.06.2020
Libya’nın Terhune kentindeki bir arazide toplu mezar bulundu

Terhune

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi, bulunan toplu mezarın görüntülerini yayınladı. 

Kayıpları Araştırma İdaresi Müdürü Lütfi Tevfik Misrati, dün kendilerine Libya Kızılayı tarafından toplu mezar bulunduğunun haber verildiğini ve görevlilerin söz konusu alana giderek inceleme yaptığını söyledi.

"Gördüğümüz kadarıyla bölge cesetlerle dolu"

Çıkarılan naaşlara otopsi yapılacağını ve defin işlemleri için gereken adımların atılacağını dile getiren Misrati, “Şu an toplu mezar bulunan Terhune kentindeyiz. Şimdiye kadar iki ceset çıkarıldı ve gördüğümüz kadarıyla bölge cesetlerle dolu. İleride bir mezar daha bulundu. Burada 10-12 ceset olduğunu düşünüyoruz. Toplamda 5 veya daha fazla noktada mezarlar bulundu." dedi.

Libya Kızılayı yetkilileri bölgenin tamamen incelemeye alındığını ve ayrıca askeri savcılık ve Kayıpları Araştırma İdaresinden destek istendiğini kaydetti.

Terhune’nin ele geçirilmesinden çok kısa bir süre sonra Terhune Devlet Hastanesi'nde de 106 ceset bulunmuştu. Libyalı yetkililer dün de başkent Trablus’un güneyinde bir konteynerin içinde cesetler bulunduğunu açıklamıştı.

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