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Dünya, Libya

Libya Ordusundan Hafter'e bağlı Cancavid milislerini taşıyan otobüse hava harekatı

Libya hükümeti hava unsurları saldırı hazırlığındaki darbeci Hafter'e bağlı Cancavid milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı.

Enes Canlı   | 03.05.2020
Libya Ordusundan Hafter'e bağlı Cancavid milislerini taşıyan otobüse hava harekatı

İstanbul

Libya Ordusu, gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı Sudanlı Cancavid milislerini başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyindeki el-Karyat bölgesinde taşıyan otobüsü havadan vurarak etkisiz hale getirdi. 

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava unsurları, başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyindeki el-Karyat bölgesinde ücret karşılığı Hafter saflarında savaşmak üzere Libya'ya getirilen Sudanlı Cancavid milislerini taşıyan otobüsü vurdu. 

Cancavid milis grubu, Darfur'daki iç savaşta soykırım yapmakla suçlanıyor.

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