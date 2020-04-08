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Dünya, Libya

Libya hükümeti: Mısır'dan Hafter'e askeri malzeme taşıyan bir gemi Tobruk Limanı'na ulaştı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Mısır'dan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı militanlara askeri malzeme taşıyan bir geminin Tobruk Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Ali Semerci   | 08.04.2020
Libya hükümeti: Mısır'dan Hafter'e askeri malzeme taşıyan bir gemi Tobruk Limanı'na ulaştı

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Mısır'dan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı militanlara askeri malzeme taşıyan bir geminin Tobruk Limanı'na ulaştığını duyurdu.

UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Mısır'dan Hafter'e bağlı militanlara askeri ikmal malzemesi taşıyan bir geminin Tobruk Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

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