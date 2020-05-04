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Dünya

Libya'da Hafter milisleri Trablus'un güneyinden çekilmeden önce evlere mayın yerleştiriyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı grupların darbeci komutanı Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyinden çekilirken evlere mayın yerleştirdiği bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 04.05.2020
Libya'da Hafter milisleri Trablus'un güneyinden çekilmeden önce evlere mayın yerleştiriyor

Libyan

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu iletişim merkezinden yapılan açıklamada, "Terörist Hafter milisleri Trablus'un güneyinden kuvvetlerimiz tarafından kovulurken, kaçmadan önce bölgedeki evleri mayınlamışlardır." ifadeleri yer aldı. 

Açıklamada, Patlayıcı Maddeler İdaresi'nin bir yıldır süren saldırılar sırasında Hafter milislerinin bölgede kullandığı füze, roket cinsinden 5 ton savaş artığı tespit ettiği ve bunların imha edildiği belirtildi.


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