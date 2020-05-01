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Dünya, Libya

Libya'da hükümet güçleri Hafter'e ait yakıt tankı ve askeri aracı vurdu

Libya hükümetine bağlı hava kuvvetleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı milislere ikmal yapan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı vurdu.

Aydoğan Kalabalık   | 01.05.2020
Libya'da hükümet güçleri Hafter'e ait yakıt tankı ve askeri aracı vurdu

İstanbul

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonunun sosyal medyadaki sayfasından yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri, terörist Hafter milislerine ikmal sağlayan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı hedef aldı." ifadesini kullandı.

Kununu, söz konusu hava operasyonunun başkent Trablus'un güneybatısındaki Mersit Vadisi'nde gerçekleştirildiğini kaydetti.

UMH sözcüsü sabahın erken saatlerinde peş peşe yaptığı iki açıklamayla, Libya hava kuvvetlerinin Hafter milislerine ait bir askeri konvoya 6, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne ise 5 hava operasyonu düzenlediğini duyurmuştu.

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