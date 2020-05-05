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Dünya

Libya hükümeti, Kovid-19 nedeniyle Türkiye’deki vatandaşlarını tahliyeye başlıyor

Libya hükümeti Kovid-19 salgını nedeniyle uçak seferlerinin durdurulması sonucu Türkiye’de kalan Libyalıları tahliye edecek.

Aydoğan Kalabalık   | 05.05.2020
Libya hükümeti, Kovid-19 nedeniyle Türkiye’deki vatandaşlarını tahliyeye başlıyor

İstanbul

Libya hükümeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçak seferlerinin durdurulması sonucu Türkiye’de kalan Libyalıları tahliye kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Hükümeti Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Hişam Buşkivat’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, ilk uçak bugün Türkiye saatiyle sabah 07.00’de İstanbul’dan kalkacak.

Tahliyenin Libya’ya ait "Libyan Airlines" ve "Afriqiyah Airways" hava yolu şirketleri uçaklarıyla yapılacağını ifade eden Buşkivat, uçakların başkent Trablus’un 200 kilometre doğusunda yer alan Misrata Havaalanı’na iniş yapacağını duyurdu.

Buşkivat 5 gün içerisinde Türkiye’deki Libyalıların tahliye edilmesinin planlandığını, ardından en fazla Libyalının bulunduğu Tunus ve Mısır’daki vatandaşların tahliye işlemlerinin başlayacağını, üçüncü aşamada ise diğer ülkelerdeki vatandaşların tahliyesine geçileceğini kaydetti.

Libya Hükmeti yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda en fazla Libyalının Türkiye, Tunus ve Mısır’da bulunduğunu açıklamıştı.

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