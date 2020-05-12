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Dünya

Libya hükümetinden Mısır, BAE, Yunanistan, GKRY ve Fransa'nın ortak açıklamasına tepki

Libya hükümeti, Mısır, BAE, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa tarafından yapılan ortak açıklamaya tepki gösterdi.

Aydoğan Kalabalık   | 12.05.2020
Libya hükümetinden Mısır, BAE, Yunanistan, GKRY ve Fransa'nın ortak açıklamasına tepki

İstanbul

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasıyla ilgili ifadelerin, "Libya’nın içişlerine karışmak ve gerçekleri çarpıtmak olduğu" belirtilerek, bunun kabul edilemez olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ülkelerin ortak açıklamasında Libya devletine ve ulusal egemenliğine karşı yanlış ifadeler ve ihlaller yer alıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya hükümeti, halkın ve devletin çıkarlarını koruma hakkına sahiptir."

Akdeniz ülkelerini Libya konusundaki tutumlarını gözden geçirmeye çağıran Dışişleri Bakanlığı, bu ülke yönetimlerinin Trablus’a saldıran diktatörün değil, Libya hükümetinin yanında yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası ile güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsayan mutabakat muhtırası anlaşmaları, Akdeniz’e kıyı iki devletin hükümetleri tarafından imzalandı. Üçüncü bir tarafı ilgilendirmez.

Ortak açıklamada Akdeniz’e kıyısı olmayan Birleşmiş Arap Emirlikleri’nin (BAE) de olmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz. Öyle anlaşılıyor ki başka niyetleri var. BAE’nin burada yer alması, Libya halkına saldıran başka bir ülkeye destek vermek içindir. Bu iki ülke de Libya’nın içişlerine karışıyor.

Bu açıklamayı imzalayan ülkeler, Hafter milislerinin işledikleri suçları, sivillere ve diplomatik misyonlara yaptıkları saldırıları görmezden geliyorlar."

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