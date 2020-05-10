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Dünya, Libya

Libya ordusundan Trablus'un güneyindeki Hafter milislerine operasyon

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere düzenlediği topçu atışlarında 10'dan fazla milisi etkisiz hale getirdi.

Mücahit Aydemir   | 10.05.2020
Libya ordusundan Trablus'un güneyindeki Hafter milislerine operasyon Fotoğraf: Amru Salahuddien/AA

Ankara

Libya Hükümeti'ne bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un güneyindeki El-Meşru mevkisinde Halife Hafter güçlerine karşı devam eden operasyonlarda, 4 gözlem noktasının imha edildiği, 18 milis ve paralı askerin ölü ve yaralı olmak üzere etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Topçu birliklerinin ateşi sonucu silah ve mühimmat yüklü bazı askeri araçların da imha edildiği aktarılan açıklamada, hedeflerin tam isabet ve başarıyla vurulduğu kaydedildi.

Hafter, Libya ordusu karşısında kayıplar veriyor

Libya ordusu ve darbeci Hafter'e bağlı milisler arasında Trablus'un güneyinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter, başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef almış ve çok sayıda sivil kayıplarına yol açmıştı.

Hafter'e bağlı milislerin mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 sivil ölmüş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

Cumartesi günü Mitiga Havalimanı ve başkentin çeşitli bölgelerine düzenlenen roketli saldırılarda da 6 sivil hayatını kaybetmişti.

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