Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,971.80
Altın
1,732.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya ordusu 72 saatte üç beldeyi milislerden kurtardı

Esabia beldesiyle birlikte son 72 saatte 3 belde kurtaran Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune şehrine uzanan destek hattı üzerindeki Mizde'ye doğru ilerleyeceklerini duyurdu.

Enes Canlı   | 21.05.2020
Libya ordusu 72 saatte üç beldeyi milislerden kurtardı Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Ankara

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin bugün başkentin güneyindeki Esabia beldesinde kontrolü sağlamasının ardından bu beldenin güneyinde, başkente 180 kilometre mesafedeki Mizde'ye doğru devam edeceklerini belirtti. 

Ordu birliklerinin Mizde kentine yakın olduğunu ifade eden Mecai, burada kontrolün sağlanması durumunda Hafter'e bağlı milislerin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentine lojistik hattın kesileceğini vurguladı. 

Bugün başkentin güneyindeki Esabia kentinde kontrolü sağlayan Libya ordusu, son 72 saat içinde aralarında Tunus sınırı yakınlarındaki Bedr ve Tici beldelerinin de yer aldığı üç beldeyi milislerden temizledi.

Terhune kentine uzanan ikmal hattı üzerindeki Mizde beldesinin yerel konseyi ve kentin önde gelenleri, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Fayiz es-Serrac başkanlığındaki meşru hükümete ve Libya ordusunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonuna destek verdiklerini" duyurmuştu.

Libya ordusu, son dönemde Halife Hafter'e bağlı milislere karşı çok sayıda askeri başarıya imza atarken, Libya hükümeti de siyasi etki alanını genişletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere 20 dakikada sonuç veren Kovid-19 testini denemeye başladı
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 83 arttı
İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2 günlük bebek Kovid-19 nedeniyle öldü
Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Benzer haberler

Libya ordusu 72 saatte üç beldeyi milislerden kurtardı

Libya ordusu 72 saatte üç beldeyi milislerden kurtardı

Libya ordusundan Sirte yakınlarında Hafter milislerine hava operasyonu

Libya ordusu son 24 saatte Hafter milislerinin 5 hava savunma sistemini imha etti

Libya ordusu Trablus'un güneyindeki Esabia kentine doğru ilerliyor

Libya ordusu Trablus'un güneyindeki Esabia kentine doğru ilerliyor
Trablus'un güneyindeki Esabia kenti Libya hükümetine katıldı

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti Libya hükümetine katıldı
Libya ordusundan Vatiyye Üssü'nden kaçan Hafter milislerine hava operasyonu

Libya ordusundan Vatiyye Üssü'nden kaçan Hafter milislerine hava operasyonu