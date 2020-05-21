Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,971.80
Altın
1,732.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin güvenlik güçleri, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki şehirlere girişine izin vermedi

Filistin güvenlik güçleri, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı şehirlerine girişine izin vermedi.

Esat Fırat   | 21.05.2020
Filistin güvenlik güçleri, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki şehirlere girişine izin vermedi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Filistin güvenlik güçleri, Filistin yönetiminin güvenlik anlaşmaları dahil, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağını duyurmasının ardından İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı şehirlerine girişine izin vermedi.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Filistin güvenlik güçlerinin İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El-Halil ile Beytullahim kentlerine girişine izin vermediği belirtildi.

Açıklamaya ayrıca Filistin güvenlik güçlerinin İsrail askerlerinin girişlerine izin vermediğine ilişkin görüntüler de eklendi. Görüntülerde Filistin güçlerinin şehirlerin girişlerine barikat kurduğu ve İsrail güçleriyle aralarında tartışma yaşandığı görülüyor.

İsrail'in Batı Şeria'yı "ilhak" planlarına karşı atılacak adımları görüşmek üzere 19 Mayıs Salı akşamı Ramallah'ta Filistin'in üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen Devlet Başkanı Mahmud Abbas, güvenlik anlaşmaları dahil, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere 20 dakikada sonuç veren Kovid-19 testini denemeye başladı
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 83 arttı
İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2 günlük bebek Kovid-19 nedeniyle öldü
Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Benzer haberler

Filistin güvenlik güçleri, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki şehirlere girişine izin vermedi

Filistin güvenlik güçleri, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki şehirlere girişine izin vermedi

Filistin CIA ile bilgi paylaşımını durduracak

Jerusalem Post: İsrail ordusu, Hizbullah’ın Türkiye karşısındaki yenilgisinden ders çıkardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yayılmacı eylemleri tehlikeli bir şiddet sarmalına neden olabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yayılmacı eylemleri tehlikeli bir şiddet sarmalına neden olabilir
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı
Filistin Başbakanı ABD ve İsrail ile ilişkilerin kesilmesiyle ilgili bakanlıklara talimat verdi

Filistin Başbakanı ABD ve İsrail ile ilişkilerin kesilmesiyle ilgili bakanlıklara talimat verdi