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Dünya, Libya

Libya ordusu Vişke'de Hafter milislerine ait zırhlı araçları vurdu

Libya ordusu, Vişke bölgesinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait zırhlı araçları vurdu.

Çağrı Koşak   | 21.05.2020
Libya ordusu Vişke'de Hafter milislerine ait zırhlı araçları vurdu Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Libya ordusunun yürüttüğü Sirte ve Cufra Operasyonu Sözcüsü Tuğgeneral Abdulhadi Dira, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Terhune ve Sirte yakınlarındaki Vişke bölgesinde Halife Hafter milislerine ait 2 zırhlı aracın yanı sıra cephaneliğin imha edildiğini belirtti.

Dira, hava kuvvetlerinin hedefleri tam isabetle vurduğunu belirterek, makinalı tüfek taşıyan bir aracın yanı sıra cephane yüklü bir zırhlı aracın da hedef alındığını kaydetti.

El-Hamsin köyü yakınlarında Libya ordusuna yönelik saldırılar düzenleyen bir roketatarın tespit edildiğini kaydeden Dira, söz konusu hedefin de hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Son dönemde Hafter milislerine karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü kurtarmıştı.

Libya ordusuna bağlı silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve topçu birlikleri son 4 gün içinde toplam 9 Pantsir hava savunma sistemini etkisiz hale getirmişti.

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